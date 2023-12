Dramma nella notte | auto piena di giovani finisce contro un muretto e si ribalta | morta 18enne

Leggi su caffeinamagazine

Ancora untico incidente sfociato in tragedia. Le strade italiane ancora una volta si bagnano del sangue dissimi.tra sabato 16 e domenica 17 dicembre un'mobile con a bordo cinque ragazzi è finita fuori strada. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma a quanto pare il fondo stradale ghiacciato ha giocato un ruolo determinante. Erano circa le 2:51 quando il conducente del veicolo ha perso illlo del mezzo. In quel momento la strada era ghiacciata. La macchina ha sbandato ed è finita fuori strada impattandounndosi. Lo sè stato violento e purtroppo per una ragazza di 18 anni non c'è stato nulla da fare.