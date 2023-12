Dramma del male di vivere | uomo si getta dal settimo piano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica mattina tragica per la città di Avellino, dove unha deciso di farla finita lanciandosi daldella sua abitazione. Il fatto è avvenuto nella centralissima via Tagliamento, all’altezza della struttura ex Eca dove ora è attiva, tra gli altri, anche la Misericordia di Avellino. L’di 70 anni pare già soffrisse da tempo di depressione e questa mattina ha compiuto l’estermo gestondosi da un balcone che affaccia nell’androne del palazzo. Per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per recintare la zona e per avviare i rilievi del caso. Appena qualche giorno da un 62enne di Torrette di Mercogliano, noto parrucchiere della città, aveva deciso di farla ...