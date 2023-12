Donald Trump senza freni | “I migranti avvelenano il sangue degli Stati Uniti”

(Di domenica 17 dicembre 2023) Non è la prima volta chesi lascia andare a commenti e dichiarazioni contro iche ogni anno cercano di entrare negli Usa (dimenticare l’intenzione di costruire una “trincea con serpenti e coccodrilli” ), durante un comizio in New Hampshire l’ex inquilino della Casa Bianca è apparsoscivolando in una retorica razzista e xenofoba accusando le persone che attraversano il confine di “avvelenare il“. A Durham, a poche settimane dalla primarie dei repubblicani in Iowa, il tycoon – che deve affrontare una lunga sequela di guai giudiziari ma vuole nuovamente candidarsi, ha dichiarato “Stanno avvelenando ildel nostro Paese. Stanno ...

