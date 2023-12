Domenica In | la rivelazione di Pio e Amedeo su Maria De Filippi | cosa non sapete di lei

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Pio esono stati ospiti in diretta diIn, su Rai, nella puntata del 17 dicembre. Il duo comico è stato quindi intervistato dalla padrona di casa Mara Venier, e in studio si sono raccontati a 360 gradi, partendo dall'inizio della loro carriera fino al successo, passando anche per momenti difficili della loro vita privata. In particolare, parlando della loro scalata verso il successo, Pio ehanno confessato che per la loro carriera è stato fondamentale il sostegno di "molti personaggi importanti, comeDeche è stata una donna molto importante, anche al di fuori del lavoro, e che ha creduto in noi. Non è facile fidarsi di noi, soprattutto all'inizio", hanno ironizzato. Comunque, nel loro lavoro, sottolineano Pio e, "cerchiamo sempre ...