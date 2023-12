Diffidati Bologna-Roma chi è il giallorosso a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per lain piena emergenza in attacco ci saranno due scontri di fondamentale importanza conper misurare le ambizioni Champions League della squadra di Josè Mourinho. L’appuntamento contro ildi Thiago Motta è impegnativo e lo Special One dovrà farlo senza la coppai Lukaku-Dybala che fra infortuni e squalifiche non potrà esserci al Dall’Ara. Chi invece dovrà dosare i suoi intrventi è sicuramente Gianluca Mancini che è l’unico giocatoread essere sotto diffida. Con un’ammonizione il difensore italiano salterebbe la sfida, che sa di spareggio Champions League, contro ilsotto Natale. SportFace.