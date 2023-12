DiCaprio | “Non seguo il calcio | cos’è l’Arsenal?” e Ozil risponde “è normale | ha più di 25 anni il club”

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 L’ex campione tedesco delMesut– ritiratosi meno di un anno fa dalgiocato – non è rimasto per nulla indifferente ad una risposta di Leonardoche si domandava: “Che?”. La replica diè stata una feroce frecciata contro il famoso attore di Hollywood. Un personaggio molto divisivo,, che da un lato ammaliava i tifosi col talento calcistico ma che, dall’altro si ‘lanciava’ in alcune dichiarazioni che – spesso – venivano interpretate, da appassionati e ambiente, come scomode e, a volte, inopportune. Però, l’amore e l’affetto per i Gunners non si è mai sgretolato e l’ultima grande dimostrazione è arrivata subito dopo una dichiarazione – questa si, sembra davvero ...