Di Lorenzo suona la carica via social | “Continuiamo così”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il capitano Diincita i compagni suiGiovanni Dida vero capitano saluta la vittoria di ieri anche via. Incita compagni e tifosi a continuare sulla strada intrapresa. Queste le sue parole su Instagram: “Si torna alla vittoria anche in campionato, ancora davanti ai nostri tifosi!“. Il capitano è stato uno dei pochi a non mollare mai in questa stagione e a mantenere uno stato di forma e di continuità inalterato. Finalmente è arrivata la vittoria al “Maradona” anche in campionato dopo quella in Champions col Braga. Le vittorie aiutano, anche se la squadra deve continuare a lavorare per trovare certezze e gioco. Diparla da capitano vero e i quotidiano vedono un Napoli che non c’è Di...