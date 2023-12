Di Donato | “Benevento un banco di prova | facciamo un regalo a città e tifosi”

Leggi su anteprima24

Dopo la sconfitta interna contro il Sorrento e il pari in rimonta subito sul campo della Turris, il Latina ha tutte le intenzioni di chiudere nel migliore dei modi il 2023 al "Francioni". La formazione di Daniele Diospiterà il, lontano appena tre punti in classifica. Operazione aggancio per i pontini che attendono l'arrivo dei giallorossi di Matteo Andreoletti. A fare il punto della situazione è stato lo stesso allenatore, intervenuto in conferenza stampa. Condizione – I ragazzi stanno bene, abbiamo fuori per infortunio Biagi, mentre gli altri sono tutti arruolabili. Stiamo bene, sappiamo di dover affrontare una squadra forte, scesa dalla serie B e che punta al ritorno immediato in cadetteria. Una squadra che ha giocatori importanti, ha un allenatore che in questi anni ha fatto molto bene e per noi sarà un ...