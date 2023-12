Di chi ha paura Giorgia Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una terza repubblica della terza età. Ma probabilmente non anche della terzietà. Con la Schlein in caduta libera e il “descamisado” Conte in trans agonistico, oggi l’unico vero scchio della premier è rappresentato da due “arzilli âgé” che, usciti indenni dalla prima e dalla seconda Repubblica, ora si avviano saltellando alla terza. Professione pro tempore: presidente. Il primo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il secondo, Augusto Barbera, fresco di nomina alla presidenza della Corte Costituzionale. Tutti e due, da sempre, con il cuore a sinistra, uno con lo scudo crociato sul petto, l’altro con la falce e il martello. Pronto il plotone di esecuzione Nell’attuale era, rischia di ripetersi lo stesso schema che portò Matteo Renzi, nel 2016, alle dimissioni da presidente del Consiglio. Non solo per la rinnovata ipotesi di un ...