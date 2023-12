Demolito palazzo Mangeruca | l' ecomostro confiscato alla ' ndrangheta VIDEO

Leggi su agi

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - Dal sequestroconfisca definitiva finodemolizione con 400 kg di esplosivo che lo hanno polverizzato in pochi secondi: è durato 16 anni l'iter giudiziario che riguardava, un edificio abusivo di sei piani esteso 6 mila metri quadrati, realizzato lungo la strada statale 106 in territorio del comune di Melissa, nel crotonese, a ridosso di un tratto di mare fra i più suggestivi della Calabria. L'immobile, adibito a mobilificio, venne sequestrato nel 2007 a Costantino, ritenuto esponente della cosca Farao Marincola di Cirò, nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita e definitivamentenel 2012. Il Comune di Melissa, dopo diversi anni, è riuscito ad ottenerne la concessione dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati per poter utilizzare ...