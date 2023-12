Dal Corso morto in carcere | un testimone | ” Lo hanno ucciso”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 dicembre 2023) A seguito della riapertura del caso – lo sottobre, a un anno dai fatti – emergono nuovi inquietanti particolari sulla morte del detenuto Stefano Dal. L’uomo, 42 anni, fu trovato impiccato all’interno delMassama di Oristano, in Sardegna. I magistrati archiviarono la vicenda come suicidio. Ma i familiari di Dalnon si sono mai arresi e continuano a chiedere che si faccia l’autopsia. In base alle rivelazioni di un, infatti, il detenuto sarebbe stato assassinato. Il killer gli avrebbe “rotto l’osso del collo con una spranga e due colpi di manganello“. Secondo il, che afferma di essere un ufficiale esterno della polizia penitenziaria, Dalavrebbe visto un rapporto sessuale infra due operatori ...