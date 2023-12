Csr Campania | benessere degli animali | un premio all’impegno degli allevatori

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) La Regioneha approvato il bando (campagna 2024) dell’intervento Sra 30 relativo al “Pagamento per il miglioramento del” (azione B) del Csr 23-27. L’intervento prevede un sostegno per Unità di bestiame adulto (Uba) a favoreche sottoscrivono volontariamente una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie ammissibili a sostegno, vale a dire bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte, caprini e ovini, suini (allevamenti da riproduzione e ingrasso) ed avicoli. L’intervento ha lo scopo di garantire livelli superiori dianimale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei seguenti ambiti: acqua, mangimi e cura ...