Crotone | abbattuto l' ecomostro simbolo del potere della ' ndrangheta in Calabria

(Di domenica 17 dicembre 2023) È stato demolito a Melissa, in, palazzo Mangeruca, l'confiscato alla 'e presente da decenni nella frazione Torre Melissa. Per l'abbattimento sono stati utilizzati 400 chili di esplosivo distribuiti in migliaia di microcariche che hanno cancellato l'immobile di sei piani, uno dei simboli delmafioso in. Alle operazioni hanno assistito ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidenteGiunta Regionale, Roberto Occhiuto, e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi.