Crotone | abbattuto l' ecomostro di Torre Melissa | le immagini

(Di domenica 17 dicembre 2023) Palazzo Mangeruca, l'abusivo confiscato alla ‘ndrangheta, presente da decenni a, nel Comune di, in provincia diè statodomenica 17 dicembre, alle ore 13.19. L'edificio, un ex mobilifico, di 6 piani - 6000 mq - che si trovava sulla statale 106 è stato fatto implodere grazie alla tecnica della distruzione controllata attraverso 400 chili di dinamite in microcariche. Presenti alla demolizione, il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il generale Teo Luzi, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. “La Calabria distrugge ciò che la ‘ndrangheta ha costruito abusivamente, deturpando il nostro territorio. Lo Stato è ...