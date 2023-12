Cristiano Malgioglio si è fidanzato | Furkan è il cugino del suo ex | “Ho preso una casa in Turchia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha un: si chiamaed è turco. Ma chi è, e come lo conosce? Pare sia ildel suo ex. A rivelarlo Dagospia, che ha dato tante informazioni sulla presunta relazione del cantante.e il: come è nata la storia d’amoreavrebbeinper stare con lui. Ecco quanto fa sapere il giornalista: “Questa volta è vero:ha(in affitto) a Istanbul”. Si tratta di “un appartamento dipinto d’azzurro con vista sul Bosforo. Qui lo aspetta ildel suo ex. ...