Crescono gli affari e pure le società. Il conferenziere Renzi diventa manager

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 17 dicembre 2023) Matteomoltiplica il volume dimale: il leader di Italia Viva infatti non solo ha registrato guadagni record lo scorso anno come dimostra la dichiarazione dei redditi 2023 appena depositata al Senato. Ma ha anche diversificato i rami di attività: ha anche reso noto di aver cambiato ragione sociale all’azienda che ha fondato nl 2021, la Ma.Re Consultingta Ma.Re Holding nel cui capitale ha fatto ingresso anche il figlio Francesco con il 10 per cento a marzo di quest’anno: quel che non compare nella nuova comunicazione a Palazzo Madama è che in pancia alla holding è già gemmata contestualmente un’altra, la Ma.Re Adv. Galassia Matteo Di questa nuovaresta unico socio e amministratore e che pare ...