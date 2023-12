Crescita esponenziale e preoccupazioni etiche | cosa significa per Airbnb?

Leggi su dayitalianews

Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 Al momento della sua apparizione nel 2007,era un modo di guadagnare qualche extra mettendo in affitto una stanza della propria casa. Sedici anni dopo, il catalogo del sito è pieno di intere proprietà in affitto, molte delle quali disponibili unicamente come case vacanza, senza la presenza dei proprietari. Alcune aree costiere del Regno Unito, anche molto note, come Cornovaglia, Galles e Whitstable, hanno assistito a un incremento di strutture disponibili supari al 56% tra il 2019 e il 2022. Sembrerebbe un indice di successo per la piattaforma, ma questo successo è stato presto accompagnato dall'accusa di inondare di turisti le mete più gettonate con affitti a breve termine e, di conseguenza, tagliare fuori dal mercato immobiliare gli abitanti originari del luogo.