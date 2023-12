Crack delle banche popolari venete | il sequestro a Zonin va al vaglio della Consulta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il, a quasi dieci anni dall’avvioindagini fa provare nuove amarezze ai risparmiatori in attesa di giustizia. A Treviso viene ingoiata dalla prescrizione l’accusa di truffa ai danni di decine di migliaia di persone, clienti di Veneto Banca, mentre a Roma la Cassazione solleva conflitto di incostituzionalità nel procedimento per la Popolare di Vicenza, riferito alla legittimità di un articolo del codice civile che aveva portato alla confisca dei beni degli imputati per 963 milioni di euro. TREVISO, LA TRUFFA NON C’E’ PIÙ – Che il processo in corso a Treviso nei confronti dei vertici di Veneto Banca fosse finito su un binario morto, almeno per il reato di truffa, lo si sapeva da più di un anno. In Tribunale è stata ufficializzata la prescrizione con una sentenza di non ...