Covid | quali sono le regioni con più contagi

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) Resta alta la guardia per una nuova possibile ondata di, soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Leggi anche:, Matteo Bassetti shock: “I morti per? Che cosa ho visto”. TragicoLeggi anche:, gli esperti lanciano l’allarme: “Niente abbracci ai cenoni” Secondo i dati settimanali del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, al 13 dicembre l’occupazione dei posti letto in area medica è pari al 11,9% (con 7.426 ricoverati), in aumento rispetto alla settimana precedente (10,7% al 6 dicembre). In aumento anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 2,7% (240 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (2,5% al 6 dicembre). Tuttavia – confermano gli esperti – “l’impatto sugli ospedali nel complesso resta contenuto”. A livello territoriale, è l’Abruzzo la ...