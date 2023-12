Coppa del Mondo di Snowboardcross | l’Italia trionfa con Moioli e Visintin a Cervinia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023)– Un bellissimo trionfo in casa per la coppia d’argento alle scorse Olimpiadi di Pechino 2022. Michelae Omarsalgono sul primo gradino del podio indel. A, gli Azzurri vincono la gara che riguarda la specialità ‘a squadre miste’, nello. Il successo arriva dopo due anni, dal dicembre del 2021. E la striscia positiva è arrivata fino alla finale. Quarti e semifinale eccellenti per lae per. Come riporta la nota di fisi.org ‘La bergamasca resiste fino all’ultimo il tentativo di ritorno di Francia 1 (Loan Bozzolo – Chloe Trespeuch) ma il fotofinish da ragione al, con la Svizzera (Kalle Koblet – Sina Siegenthaler) in terza ...