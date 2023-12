COP28 | favorevoli e contrari allo storico accordo per il clima

Leggi su quifinanza

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il 13 dicembre quasi 200 Paesi hanno raggiunto alladi Dubai un, un evento che ha catalizzato le reazioni di politici, associazioni ambientaliste e ONG. Alcune opinioni convergono su una valutazione critica dell’esito del vertice sul. Nonostante il riferimento alla “transizione verso le rinnovabili”, le preoccupazioni riguardano le molte scappatoie per l’abbandono dei combustibili fossili, sollevando interrogativi su come finanziare concretamente questa transizione, soprattutto dal punto di vista della finanzatica. Accoglienza differenziata e appelli per una transizione giusta alladi Dubai Se da una parte l’è stato accolto con favore dalla presidenza degli Emirati Arabi, dagli Stati Uniti, dalla Francia e dai Paesi ...