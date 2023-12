Convocati Lazio per l’Inter | Sarri ha deciso così su Vecino

(Di domenica 17 dicembre 2023)Inter, le scelte diper il match di questa sera contro i nerazzurri. Ecco le scelte dell’allenatore Diramata la lista deidi Maurizioper il match di stasera traed Inter, valido per la 16^ giornata di Serie A. Di seguito tutti i nomi, tra cui quello di Matias, in dubbio fino a ieri, ma alla fine convocato dal tecnico biancoceleste. Assenti gli infortunati Romagnoli e Isaksen. Portieri: Mandas, Provedel, Sepe; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella,; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagn

