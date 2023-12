Concerto Poveri in Vaticano | la benedizione di Papa Francesco

(Di domenica 17 dicembre 2023) Oltre 7000 persone hanno partecipato alla quarta edizione delcon ie per i, l’iniziativa solidale organizzata inda Nova Opera, con tanto didi. Iniziativa dedicata alle persone con maggiore difficoltà di inserimento nella società. Nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre. nell’Aula Paolo VI, si è registrato un completo sold out. Il tutto con la presenza, oltre al normale pubblico, di 3000 persone emarginate, tra senzatetto, migranti e fragili. Attivo e proficuo il coinvolgimento del Dicastero per il Servizio della Carità e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente. Autentici ‘ospiti d’onore’ ai quali, dopo lo spettacolo musicale, è stata distribuita una cena calda e alcuni generi di ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso 'Presepi'. Oratorio dei Neri, fino a fine ...Natalizio itinerante del Coro Polifonico Città di Ventimiglia VALLECROSIA 14.30 . ...

