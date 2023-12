Con la Dc nasce anche la pop-politique. L’analisi di Novelli

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) Alcuni aspetti della comunicazione politica ed elettorale della Dc nel corso dei suoi ottant’anni di storia sono una diretta conseguenza dei tratti costitutivi e distintivi di questo partito. Innanzitutto la sua natura interclassista e popolare che lo obbliga a rivolgersi e comunicare con tutti gli strati sociali e, in particolar modo, con le fasce piu? popolari emeno istruite e politicizzate, che costituiscono la gran parte del suo bacino elettorale. Quindi la forte componente e matrice cattolica che costituisce un richiamo sempre presente, a partire dal nome, e lo porta a guardare e utilizzare repertori simbolici e registri iconografici sviluppati e collaudati in ambito religioso. Non solo la croce, che campeggia nello scudo, mamodelli raffigurativi, come le donne e l’infanzia e tematiche e toni che sovente riprendono l’iconografia ...