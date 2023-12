Compleanno a lavoro per Papa Francesco | oggi spegne 87 candeline

(Di domenica 17 dicembre 2023)di «» perche87. Il Pontefice, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, incontra i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta. Poi, come ogni domenica, guiderà l’Angelus in piazza San Pietro alle 12. Tanti i messaggi di auguri che stanno arrivando in Vaticano da ogni parte del mondo.parteciperà alla tradizionale...

L'evento. Per il Papa un compleanno di preghiera e lavoro

Buon compleanno Francesco! Ecco come fare gli auguri al Papa

(Adnkronos) – Il Papa oggi compie 87 anni. Lo festeggerà al lavoro, come sempre. Bergoglio riceverà i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta, poi, alle 12, guiderà ...

QUIRINALE * 87MO COMPLEANNO PAPA FRANCESCO: PRESIDENTE MATTARELLA, « LE GIUNGANO I PIÙ SINCERI AUGURI DI BENESSERE E PROFICUA PROSECUZIONE

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco il seguente messaggio: «In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo itali ...