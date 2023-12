Commerciante ruba energia elettrica | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’attività commerciale, indagato per furto aggravato di. Il furto è stato accertato allorquando il personale tecnico dell’azienda preposta alla fornitura, constatava che dalle fatturazioni di consumo, rilevate dal contatore condominiale di uno stabile, per il quale era stato richiesto un intervento, risultavano consumi inusuali e notevolmente eccessivi se paragonati con i precedenti rilievi. Nella circostanza avendo notato un’anomalia in una parte attigua ad un’attività commerciale richiedevano l’intervento degli operatori di Polizia che giunti sul posto, unitamente all’amministratore dello stabile e ai tecnici già ...