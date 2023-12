Come mi dovete chiamare adesso Anna Oxa spiazza Mara Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) La cantanteOxa è stata protagonista di una intervista nel salotto di, a Domenica In, nella puntata del 17 dicembre, su Rai uno. La cantante ha ripercorso la sua lunga carriera artistica tra conduzioni televisive e le quindici partecipazioni al Festival di Sanremo. "Iovivo nella natura vera e le vette in questo periodo sono ricoperte di neve. Ci sono alberi meravigliosi, mucche, cervi. Per me vivere nella città era diventato troppo pesante e caotico", raccontaOxa. "Vivere in natura è bellissimo: se la vivi realmente scopri tutta la bellezza", prosegue, "lì non hai bisogno di dire chi sei e cosa fai e si è liberi di percepire questo stato meraviglioso: un silenzio che parla. Io ho scelto un posto in armonia con me stessa". Quindi la cantante...