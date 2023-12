Clima | perché rimuovere la CO2 non è una soluzione magica

perché gli Emirati arabi la vogliono usare per sviluppare piani di estrazione di petrolio e gas in Canada, Mozambico, Australia, Colombia, Brasile, ... (wired)

Non vanno confuse con il negazionismo, né sminuite in quanto bufale: bisogna saperle leggere e ascoltare. Senza assecondarle, Perché sono dannose a ... (internazionale)

Il Gemelli e il sistema Alfieri: una squadra di fedelissimi per moltiplicare gli interventi a pagamento

... Sergio Alfieri indagato in falso in atto pubblico, secondo le accuse, avrebbe firmato in decine di casi il registro operatorio anche quando non era presente in sala. Insomma, "undi ...