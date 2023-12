Classifica Ballando 16 dicembre 2023 | eliminato e chi sono i finalisti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sabato 16è andata in onda la semifinale dicon le Stelle. Dal ripescaggio è rientrata in gara Rosanna Lambertucci con il 46% dei voti (contro Carlotta Mantovan (35%) e Ricky Tognazzi (19%)) che è andata allo spareggio contro Giovanni Terzi. Ad avere la peggio, è stata la coppia Rosanna Lambertucci-Simone Casula (36%) mentre in finalepassati Giovanni Terzi e Gaida Lini (64%). Alla fine ecco il colpo di scena: grazie alla 'wild card' di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira anche la Lambertucci ha conquistato la finale. Di seguito ladicon le Stelle che non tiene conto del voto da casa: 1° Wanda Nara e Pasquale La Rocca 60 punti 2° Teo Mammucari e Anastasija Kuzmina 54 punti 3° Simona Ventura e Samuel Peron 51 punti 4° Sara Croce e Luca ...