Cinema in lutto | addio a Otar Iosseliani

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) È morto a 89 anni il regista e sceneggiatore georgiano, naturalizzato francese,, a lungo sottoposto a censura nell’Unione sovietica. Il suo primo lungometraggio, La caduta delle foglie del 1966, venne premiato al festival di Cannes, successivamente diresse il film Pastorale, che però non fu proiettato e sparì per diversi anni negli archivi sovietici. Alla fine ne fu permessa solo una distribuzione limitata. Dopo il successo di Pastorale al Festival internazionale deldi Berlino nel 1982,lasciò l’Unione Sovietica e si rifugiò in Francia. Laureatosi nel 1954 a Mosca, sette anni dopo diresse il suo primo film, April (1961), una pièce surreale: due amanti sono felici in una stanza vuota finché non irrompono gli oggetti a guastare la loro felicità. Il film fu censurato e il regista fece ...