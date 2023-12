Cina | vendite veicoli commerciali | +44 | 6% a novembre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Ledidellahanno registrato un balzo del 44,6% su base annua a, come mostrato dai dati del settore. Un totale di 366.000 di questisono stati venduti nel Paese il mese scorso, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. Durante i primi 11 mesi di quest’anno, ledidellasi sono attestate a circa 3,67 milioni di unita’, in aumento del 21,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati mostrano anche che nel periodo gennaio-, ledi camion e autobus sono aumentate rispettivamente del 21,7% e del 22,8% su base annua. (Xin) ...