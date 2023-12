Cina | spedizioni telefoni cellulari | +19 | 7% a ottobre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 19,7% su base annua a piu’ di 29,16 milioni di unita’ nel mese di, secondo la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). I5G rappresentano la maggioranza delledi, ammontando a 26,44 milioni di unita’, e segnando un’espansione del 35,5% su base annua, ha riferito la CAICT, un istituto di ricerca alle dipendenze del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. Nei primi 10 mesi, letotali disono aumentate del 4,2% su base annua a 230 milioni di unita’, come mostrato dai ...