Cina | istituzioni finanziarie registrano crescita asset

(Di domenica 17 dicembre 2023) Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Glidelleinsono aumentati a 452.820 miliardi di yuan (circa 63.820 miliardi di dollari) alla fine del terzo trimestre, indel 9,5% su base annua, secondo la banca centrale. Glidel settore bancario sono ammontati a 409.770 miliardi di yuan alla fine di settembre, in aumento del 9,6% rispetto allo scorso anno, e glidelledel settore titoli sono aumentati del 4,6% a 13.460 miliardi di yuan, ha riferito la Banca popolare cinese in una nota. Nel frattempo, gli attivi del settore assicurativo hanno raggiunto 29.590 miliardi di yuan, in aumento del 10,8% rispetto all’anno scorso. Le passivita’ delle ...