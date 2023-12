Cina | approfondire la riforma | speranza per bambini rimasti soli

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Changsha, 17 dic – (Xinhua) – Gu Yafang e’ una studentessa di sesta elementare nella contea di Sangzhi, una remota zona montuosa nella provincia cinese dello Hunan. Grazie a un progetto di costruzione di scuole per regioni impoverite, e’ in grado di ricevere un’istruzione di alta qualita’ proprio come inelle citta’. Agenzia Xinhua