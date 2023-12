Ciclocross | Stefano Viezzi chiude quarto in Coppa del Mondo a Namur | vince Sparfel

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Non è riuscito a bissare i due successi di Troyes e Dublino il nostronelladeljuniores di2023-2024. Il friulano ha chiuso in quarta posizione al termine di una gara tiratissima, non riuscendo ad avere lo spunto giusto nel finale per raggiungere il podio. Are è stato il francese Aubinche era salito sul podio a Troyes al debutto stagionale, quando aveva raggiunto la terza posizione. Il transalpino ha fatto registrare un crono di 40:01. L’interpretazione è stata spregiudicata, cercando di fare gara di testa sin dall’inizio: una tattica che gli ha dato ragione, riuscendo ad avere le energie nel finale per staccarsi dalla concorrenza in particolare di Seixas e. Seixas e...