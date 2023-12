Ciclocross oggi in tv | Coppa del Mondo Namur 2023 | orari | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prosegue ladeldi-2024: dopo la spettacolare tappa sulla neve della Val di Sole a Vermiglio che ha visto vincitore l’olandese Joris Nieuwenhuis, si vola in Belgio per l’appuntamento ache vedrà impegnate, oltre alle classi élite, anche gli under 23 e gli juniores. Proprio tra gli juniores proverà a mettersi ancora in mostra Stefano Viezzi: il classe 2006 friulano ha trionfato nelle tappe di Troyes e Dublino e occupa la prima posizione della classifica dideldi categoria. Maggiori ambizioni ci saranno invece nell’élite femminile: in Val di Sole sono arrivati ottimi segnali dalla classe 2005 Valentina Corvi che è arrivata sesta nella tappa di casa. In top 10 anche Francesca Baroni e Sara Casasola. Un solo italiano sarà ai ...