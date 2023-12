Ciclocross | Célia Gery vince a Namur tra le juniores e vola in testa alla Coppa del Mondo Martinoli in top 20

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prosegue inesorabile ladeldi2023-2024: è giunto il momento dell’appuntamento di(Belgio) e si tratta della seconda tappa per gli. Dopo la prova maschile è andata in scena la gara femminile che ha visto trionfare nettamente la francese. La transalpina ha fatto registrare il tempo di 37:49, ottenendo la seconda vittoria consecutiva indeldopo il sigillo di Dublino. La sua avversaria diretta Cat Ferguson è giunta invece quinta a 44 secondi di ritardo: la britannica perde così la leadership della classifica generale. In seconda posizione è arrivata la slovacca Viktoria Chladonova che ha corso per gran parte della gara in solitaria: 22 i secondi di gap accusati da ...