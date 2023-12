Ciclismo | Giro d' Italia 2024 | Pogacar al via da Venaria Reale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Ci sarà anche Tadejal via deld'. Il ciclista sloveno dell'Uae Team Emirates, due volte vincitore del Tour de France (nel 2020 e nel 2021) sarà alla prima partecipazione alla corsa a tappe tricolore, al via il prossimo 4 maggio da, a Torino, da dove scatterà l'edizione numero 104. Lo hanno comunicato gli organizzatori della corsa rosa. Sul profilo ufficiale deld'è stato pubblicato un breve video in cui lo sloveno arriva all'aeroporto di Linate e viene preso in consegna da un'autista del servizio "transportation" deld'con direzione, sede della partenza della "corsa rosa" del ...