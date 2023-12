Ci vediamo tutti a Roma | poi la scoperta | figuraccia di Ultima Generazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Il potere siamo noi” era lo slogan della presunta mega adunata degli ambientalisti di, ma all'appuntamento aa piazza Vittorio erano a malapena in 200 e senza molto seguito. Qualcuno declamava al megafono, altri erano seduti per terra, con gli striscioni chiusi, insomma: sembrava più una seduta di autoanalisi collettiva che una giornata di mobilitazione per la campagna Fondo riparazione. Alla fine c'era più dispiegamento di polizia che militanti.