Le pagelle di Torino-Empoli: Linetty una certezza, Zapata il solito bomber

ZAPATA 7: dopo la “pausa” di Frosinone, torna a ruggire al Grande Torino, come l’ultima volta contro l’Atalanta. Il primo pallone utile lo mette in porta: il più ispirato dell’attacco granata e non ...

Ci pensa Zapata, il Torino batte l’Empoli 1-0

TORINO (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva in casa per il Torino che liquida con il minimo scarto, ma con merito, un Empoli che ha complessivamente deluso perchè non è stato in grado di innescare ...