Chi sono gli ex mariti di Anna Oxa | la cantante ospite a Domenica In si è sposata tre volte

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023)Oxa,oggi aIn e che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023, ha avuto tre ex. Artista dalla voce straordinaria e dal talento unico,Oxa si ètre: la prima con il musicista Franco Ciani (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato.ha avuto anche una storia d’amore importante con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim. Ma entriamo nel dettaglio deiavuti daOxa, ...