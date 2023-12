“Chi è il Dottore di Affari Tuoi” Svelato il segreto sulla figura più misteriosa del programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) Chi seguesi è domandato, almeno una volta, chi si celasse dietro il ‘’, l’uomo misterioso che al telefono con Amadeus formula le offerte per i concorrenti. Unafondamentale senza la quale la trasmissione campione di ascolti di Rai 1 non sarebbe la stessa (e forse non potrebbe neppure andare in onda). A svelare l’identità delci ha pensato il settimanale Oggi. Vecchia conoscenza della tv ha iniziato con Alberto Castagna: “Fu lui a dirmi: “Perché non provi a fare l’autore? Vieni a lavorare con me”. >Schianto terrificante tra più mezzi: morti due ragazzi di 24 e 28 anni, tre feriti in codice rosso Da lì una lunga serie di programmi fino ad, a proposito del quale aveva detto al Corriere della Sera: “Il mio scopo è ...