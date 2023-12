Chi è Calah Lane | la Noodle di Wonka che sogna un ruolo da “cattiva”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 17 dicembre 2023), 14 anni, è l’attrice che ha lavorato accanto a Timothée Chalamet nel film, prequel della celebre storia de La Fabbrica di cioccolato. Nata il 20 Aprile 2009 a Houston, in Texas, è cresciuta a Forth Worth e all’età di 4 anni ha recitato nel musical Annie. Un esordio che ha convinto sua mamma a farle tentare la strada della recitazione. La giovane star negli ultimi anni ha avuto parti minori in cortometraggi, pubblicità e serie tv, prima di diventare parte del cast della nota serie This is Us neldella piccola Laurel. Suo padre è un DJ e tutti i membri della sua famiglia sono appassionati di musica o danza. Per il suo futurounda “” o un film d’azione. Visualizza questo post su ...