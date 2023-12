Chelsea su Gyokeres | il tecnico | 'Via solo per 100 milioni'

Napoli, la Premier non molla Osimhen

... ma la Premier League non molla: ilè a caccia di un attaccante e, riporta il Guardian , il nigeriano resta sul taccuino di Pochettino, così come Ivan Toney e Viktor

Transfer news LIVE: Man City join £60m Palhinha chase, Spurs scout Benfica’s Morato, Chelsea to ‘axe THREE stars’

MANCHESTER CITY have joined the race to sign Joao Palhinha from Fulham for £60million, SunSport can exclusively reveal. Meanwhile, Tottenham are scouting Brazilian star Morato and could make a bid ...

Buongiorno, non solo Chelsea: in Serie A c'è un'altra pretendente

Questo Toro non si tocca,. lo ha ribadito con forza Urbano Cairo ancora nelle ultime ore e in effetti a gennaio almeno in uscita non ci saranno grandi manovre. Ma a giugno è un ...