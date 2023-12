Cervinara | litiga col vicino di casa | gli getta benzina e gli dà fuoco

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una lite tra vicini dia Cervinare, in provincia di Avellino, è finita in tragedia. Un 38enne ha versato addosso a un 51enne una latta die poi gli ha dato, trasformandolo in una torcia umana. La vittima, più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

commenta Gli ha versato addosso una latta di benzina e poi gli ha dato fuoco , trasformandolo in una torcia umana. E' finita in tragedia l'ennesima ... (247.libero)

litiga con il vicino e gli dà fuoco , trasformandolo in una torcia umana. Assurda violenza a Cervinara . In via Curielli, un 38enne, Massimo ... (ilmattino)

Litiga con il vicino di casa e gli dà fuoco con la benzina

È successo a, Avellino. Ad avere la peggio un 51enne che ha riportato ustioni in tutto il corpo. Fermato il ...

Litiga con il vicino di casa e gli dà fuoco con la benzina

In provincia di Avellino Dramma a Cervinara, in provincia di Avellino, in via Curielli. Un uomo ha versato addosso una bottiglia di benzina e poi ha dato fuoco a un vicino… Leggi ...

Cervinara: litiga con il vicino e gli dà fuoco, ustioni gravissime

Litiga con il vicino e gli dà fuoco, trasformandolo in una torcia umana. Assurda violenza a Cervinara. In via Curielli, un 38enne, Massimo Passariello, ha cosparso di benzina il ...