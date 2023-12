Certe cronache sui femminicidi…

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sono 110 i femminicidi in Italia fino al 10 dicembre 2023: ben 91 in ambito familiare o affettivo, 59 le donne uccise da partner o ex partner. La tragica fine di Giulia Cecchettin ha avuto e sta avendo un clamore mediatico straordinario che si spera contribuisca a sensibilizzare, educare, far riflettere, ottenendo un cambiamento nei comportamenti di molti uomini – ancora troppi – convinti di poter disporre a discrezione personale di una donna come personale proprietà. Anche dopo l’uccisione di Giulia, per i diversi casi, si sono moltiplicati gli appelli a una nuova cultura e per la fine di atteggiamenti da padri-padroni delle proprie mogli, compagne, fidanzate… La sensazione è che ci si limiti spesso ad impressionarsi per qualche tempo, fino al nuovo intollerabile caso di violenza (mentre ancora si viveva il lutto nazionale per Giulia, il 5 dicembre una donna è stata aggredita e ...