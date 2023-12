Cedolino della Pensione Inps Gennaio 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il nuovo anno è alle porte e con lui è in arrivo anche il . A seguito delle tante notizie che si sono susseguite nei mesi scorsi, c’è molta attesa da parte dei pensionati e futuri tali di conoscere le novità in materia. Il Governo, infatti, è intervenuto apportando alcune importanti modifiche ad alcune forme pensionistiche, avendo dovuto rinunciare ad una riforma delle pensioni più incisiva, a causamancanza di fondi. La grande attesa, però, è soprattutto per gli annunciati aumenti degli importi pensionistici, conseguenza del conguaglio annuale effettuato ai fini di adeguare l’assegno pensionistico al rincaro del costovita. Procediamo con ordine e vediamo tutte le novità in arrivo con ildi...