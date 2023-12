Carabiniere arrestato per una rapina in farmacia a Bologna | rischia la radiazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un, in servizio al nucleo Banca d’Italia di, è statoper unainavvenuta a. A identificarlo agenti della polizia digrazie ai video di sorveglianza. Il colpo, per un bottino di circa 500 euro, era stato portato a termine lo scorso novembre scorso quando in orario di chiusura un uomo col volto travisato e una pistola vera si era presentato intimando al personale di consegnare tutto l’incasso. Nessuno dei presenti aveva saputo dare una descrizione chiara dell’uomo né le telecamere dellaavevano permesso di identificare l’uomo e così erano partite le indagini più approfondite della Squadra mobile bolognese. Gli inquirenti avevano cercato di ricostruire gli spostamenti precedenti e ...