Cancro | la carne ottima alleata o nemica della salute? L' esperta avverte | È la dose che fa il veleno Intervista

Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - E' un nutriente contenuto proprio in due alimenti per i quali gli esperti invitano a consumi moderati: carne ... (ilgiornaleditalia)

Studio condotto da scienziati dell'università di Chicago E' un nutriente contenuto proprio in due alimenti per i quali gli esperti invitano a ... (sbircialanotizia)

Cristina Martelli Uno studio condotto dall’University of Chicago ha evidenziato che l’acido trans-vaccenico (TVA) presente in Carne rossa e ... (quilink)

Carne rossa e latticini aiutano a combattere il cancro

Per lungo tempo considerata solo come un fattore di rischio per il cancro, uno studio dell’University of Chicago riabilita, almeno in parte, il ... (europa.today)