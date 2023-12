Calendario sport invernali oggi | orari domenica 17 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)17, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, short track, slittino naturale e bob (per il bob a 4 maschile gara valida anche per gli Europei). Dopo la discesa andata in scena ieri, saranno nove le azzurre al via del superG femminile che chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, ina Val d’Isere, in Francia, alle ore 11.00. Saranno in gara Laura Pirovano con l’1, Federica Brignone con l’8, Marta Bassino col 9, Sofia Ga col 14, Roberta Melesi col 31, Nicol Delago col 39, Monica Zanoner col 46, Teresa Runggaldier col 48 e Nadia Delago col 54. Saranno 58 le atlete al ...